وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصيب المستشار لاشين بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 20 يوما، ومن المقرر أن يدفن بمسقط رأسه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة).

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محامٍ عام بنيابة الأموال العامة، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.