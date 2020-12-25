افتتاح 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز ببنى سويف

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة فى 3 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف.وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه سيتم افتتاح مساجد الإسراء والمعراج بقرية أدراسيا، والعربض بقرية شاويش بمركز إهناسيا، والرحمن بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، ومسجد البحري بقرية بني منين بمركز الفشن، لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 28 مسجدًا بكل أرجاء المحافظة وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.