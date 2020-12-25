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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يعد بتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لمواجهة «كورونا»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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ذكر موقع «The Motley Fool» الأمريكي المتخصص في التغطية الاقتصادية والمالية أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيقوم بتقديم المزيد من المحفزات الاقتصادية لمساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا، بعد تنصيبه في العام الجديد.

وأضاف الموقع أنه بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على تقديم خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 900 مليار دولار كاستجابة لوباء كورونا، أعلن بايدن أن تلك الحزمة ستكون مجرد بداية لتخفيف آثار الوباء على الأمريكيين، وستكون "دفعة أولى" لفاتورة أكبر يعتقد أنها ضرورية للبلاد في مثل هذه الأوقات.

ونقل الموقع عن بايدن قوله، في حديثه للجمهور هذا الأسبوع: "الكونجرس قام بواجبه، ولكن ويمكنني– بل ويجب- أن أطلب منهم القيام بذلك مرة أخرى العام المقبل". 

وحسب الموقع، أشار بايدن في حديثه إلى أن الأموال لن توجه لمساعدة الاقتصاد الأمريكى فقط، وإنما ستشمل تمويل وتوزيع اللقاحات لحماية المواطنين، كما ستشمل المزيد من التمويل لتوسيع إجراء اختبارات COVID-19، ومساعدة العاملين في الخطوط الأمامية، مثل طواقم التمريض وضباط الشرطة ورجال الإطفاء.

كما تحدث بايدن عن عدد الأمريكيين الأكثر تضررًا من الوباء، ودعا عامة الشعب إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب تجمعات العطلات التقليدية لتقليل مخاطر انتشار الفيروس الذي يهدد الحياة في العالم أجمع، محذرًا من أن "أحلك أيامنا في المعركة ضد COVID تنتظرنا".

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا، حيث شهدت البلاد أسوأ أسبوع من حيث الوفيات أثناء فترة الوباء بأكملها، وبدأ عدد الأمريكيين الذى يسجلون للحصول على إعانات البطالة فى الارتفاع مجددًا وكذلك معدلات الفقر.

ووفقًا للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ذهب 40٪ من الدفعة الأولى لحزمة التحفيز الاقتصادي لتغطية الضروريات، حيث تم استخدامها لسداد الديون وتعزيز المدخرات، ولكن تم إنفاق هذه الأموال، ولهذا السبب يخطط بايدن للضغط من أجل فحص تحفيزي آخر في مشروع قانون الإغاثة من الوباء.

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