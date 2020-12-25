بتكلفة 3 ملايين جنيه.. «جمعة» ونظيره السوداني يفتتحان مسجد أولاد دغيم بالعلمين

افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد أولاد دغيم بسيدي عبدالرحمن، التابعة لمدينة العلمين شرق مطروح، بحضور وزير الأوقاف السوداني والوفد المرافق له.وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه تم إحلال وتجديد المسجد بدعم من وزارة الأوقاف، بتكلفة 3 ملايين جنيه.وأضاف أن مساحة المسجد 600 متر، حيث يتكون من مصلى علوي للرجال ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى دورات المياة وأماكن الوضوء.جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومى.