إيران تجد طريقة لشراء لقاح كورونا من الخارج رغم العقوبات الأمريكية

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأن إيران وجدت طريقة لحل مشكلة شراء لقاح كورونا من الخارج بعد إعفاء من العقوبات الأمريكية، وهو ما يحقق انفراجة للبلد الذي يحارب أسوأ انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الإيراني نقلتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية، مساء أمس الخميس: "إننا نبذل كل جهودنا كي نتمكن من شراء الأدوية والمعدات الطبية عبر الالتفاف على الحظر الأمريكي الظالم، وتم خلال العام الجاري (العام الإيراني بدا في 20 مارس) لغاية الآن تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية".وأضاف همتي: "لقد نجحنا اليوم في ظل تعاون وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من تحويل مبلغ 200 مليون يورو لاستيراد 8. 16 مليون حقنة كورونا للجهة المالية الوسيطة لمنظمة الصحة العالمية".