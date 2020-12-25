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مصر

11 كويكبًا تقترب من الأرض بدءًا من اليوم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:03 م
جريدة الدستور
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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن اقتراب نحو 11 كويكبا من الأرض بدءا من اليوم وحتى 30 ديسمبر الحالي، وأقربها سوف يكون على مسافة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، مؤكدا أن تلك الكويكبات واقترابها من الأرض لا تمثل أى تهديد له ولا توجد أى فرص للتصادم أو الارتطام بالأرض.

ونفى القاضي، في بيان أصدره اليوم، الشائعات التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة اقتراب تلك الكويكبات من كوكب الأرض.

ودعا جميع المواطنين الذين لديهم أى تساؤلات أو استفسارات عن أى ظاهرة طبيعية (فلكية أو جيوفيزيقية) بالتواصل المباشر مع المعهد من خلال القنوات الاتصال المتاحة لتوضيح أى معلومة أو الإجابة عن أى تساؤل.

من جانبه، كشف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، عن أهم هذه الكويكبات، التي ستقترب من الأرض، وهو الكويكب («501647» 2014 SD224) والذي تم اكتشافه في 22 سبتمبر 2014 بواسطة نظام رصد (Pan-STARRS1) الموجود بمرصد (Haleakala) في هاواوي، ويبلغ قطره حوالي 150 مترًا، وتم رصده على مدى الست سنوات الماضية حيث أصبح مداره معروفا تماما ويدور في مدار بيضاوي حول الشمس ويكمل دورته حول الشمس في 353.15 يوم.

وأضاف: سيكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض اليوم الجمعة في الساعة العاشرة و٢٠ دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى مسافة 0.02 وحدة فلكية، حوالي 3 ملايين كم، وهي تعتبر مسافة آمنة، ولن يزيد لمعانه على لمعان كوكب بلوتو.

وأوضح الدكتور أشرف شاكر، أستاذ ورئيس قسم الفلك بالمعهد، أنه يتم رصد تلك الأجسام السماوية من خلال مجموعات عمل بحثية بالمعهد تتناول رصد الأجسام القريبة من الأرض باستخدام التليسكوبات المتاحة لدى المعهد، سواء في مرصد القطامية الفلكى أو في مقر المعهد الرئيسى بحلوان.

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