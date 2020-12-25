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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

طالب يلقي نفسه من الطابق الرابع بمدرسة في القليوبية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:07 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قرر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقى بنفسه من الدور الرابع في مدرسة المتفوقين الثانوية بالعبور في ظروف غامضة، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها.

فيما أمرت نيابة العبور، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة، وكلفت البحث الجنائى بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة، والتي يرجح أن يكون سببها إصابة الطالب بحالة من الاكتئاب بسبب المشاكل النفسية التي مر بها خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت أمس تخلص طالب من حياته للأبد عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بالمدرسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، مما أدى إلى مصرعه في الحال في ظروف غامضة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجأة داخل المدرسة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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