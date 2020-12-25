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حوادث

ضبط صاحب محل أدوات رياضية بأدوية ومكملات مهربة جمركيًا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:13 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيًا، بحوزة صاحب محل أدوات رياضية، وذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيًا، متخذًا من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر المحل المشار إليه، وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحة.

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