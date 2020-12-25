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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تُقدم إحدى حلقات «فرح عظيم»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يواصل المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة، تقديم حلقات سلسلة عظات "فرح عظيم" برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وبث المركز الإعلامي، اليوم، الحلقة الحادية والثلاثون من "فرح عظيم "، والتي ناقش خلالها البابا تأملات في إنجيل مرقس بالكتاب المقدس، بهدف دعم الأقباط روحيًا خلال فترة صوم الميلاد.

وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في سابقة تعد هى الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك، تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسًا لديها.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي يُعد صومًا من الدرجة الثانية، إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد.

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