القبض على 1459 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون بالمحافظة، على مدار يومي الخميس والجمعة، نتج عنها ضبط 1459 هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «299 حكم حبس جزئي، و52 حكم حبس مستأنف، و736 حكم غرامات، و364 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.