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الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يتفقد فعاليات «اليوم المصري لأصحاب الهمم»

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:01 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تفقد د. فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات "اليوم المصري لأصحاب الهمم"، والذي يستمر حتى 27 ديسمبر بمركز طلعت حرب الثقافى.

وأكد عبدالوهاب أن مركز طلعت حرب التابع لقطاع الصندوق يقدم على مدار العام العديد من الخدمات والأنشطة الفنية والثقافية لأصحاب الهمم، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى دمجهم مع المجتمع.

وأضاف أن قطاع الصندوق يتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية من خلال تبادل الزيارات وإقامة الورش الفنية وغيرها من الفعاليات.

يأتي الاحتفال في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية وكذلك الاحتفالات العالمية بأصحاب الهمم خلال شهر ديسمبر، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول: معرض فن تشكيلي لأعمال فنانين وأطفال موهوبين من أصحاب الهمم ضم 25 عملًا فنيًا بين: التصوير، النحت، أعمال النسيج، الموزاييك، الحلي، بالإضافة إلى معرض للكتب الثقافية في مختلف فروع المعرفة، بالتعاون بين المركز وإدارة التمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وضم عددًا من الكتب بطريقة برايل، بالإضافة إلى نتاج ورشة الإنفوجراف، كما تفقد "عبدالوهاب" قاعة رواد المركز من أصحاب الهمم، وضمت أعمالًا فنية بلغت 64 عملًا، وقاعة الجمعيات المشاركة وضمت 31 عملًا.

كما تضمنت الفعاليات معرض مشغولات وأعمال يدوية من إنتاج شباب وفتيات جمعيات: شمس الأمل (المنصورة)، النور والأمل (القاهرة)، مشوار التحدى (القاهرة)، نور البصيرة (الجيزة) ومؤسسة "أنا إنسان"، وصاحب اليوم ورشة لأعمال يدوية من فن الخرز.

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