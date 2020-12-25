أفغانستان تعرب عن قلقها البالغ من زيارة قادة طالبان لمقاتلين في باكستان

أعربت حكومة أفغانستان عن "قلقها البالغ" بشأن مقاطع الفيديو التي تظهر على ما يبدو قادة طالبان وهم يلتقون مقاتلي الحركة المصابين ومعسكرات تدريبهم في مدن داخل باكستان.وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان اليوم الجمعة: "إن الوجود والأنشطة العلنية لعناصر المتمردين الأفغان وقادتهم في الأراضي الباكستانية ينتهك بشكل واضح السيادة الوطنية لأفغانستان".ولطالما اتهمت أفغانستان باكستان بتقديم الدعم والملاذ الآمن لحركة طالبان، وهو ادعاء تنفيه إسلام أباد.ويشير بيان وزارة الخارجية الأفغانية إلى أن تواجد قيادة طالبان وملاذاتهم في باكستان يتسبب في مزيد من الأزمات، ويؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة، فضلا عن أنه يشكل أيضًا تحديا خطيرا لتحقيقالسلام المستدام في أفغانستان.وحسب البيان، فقد حثت أفغانستان مرة أخرى جارتها باكستان على عدم السماح للمتمردين باستخدام أراضيها.