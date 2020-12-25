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عالم

«بلومبرج»: مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم أقل من النطاق المستهدف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:18 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن مصر تركت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزي، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى توقف دورى التيسير النقدي وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة من فيروس كورونا على الأسواق العالمية.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان أمس الخميس، إنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25%، وسعر الإقراض عند 9.25%.

وتابعت الوكالة أنه بجانب الوباء كان البنك المركزي يزن أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في نوفمبر إلى 5.7%، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

وعلى الرغم من الزيادة، فإن سعر الفائدة الحقيقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحتل المرتبة الثانية بعد ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها بلومبرج- وهو عامل رئيسي في جذب التدفقات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية، كما أن الحكومة نجحت في إبقاء معدلات التضخم أقل من النطاق المستهدف خلال عام 2020.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن متوسط ​​التضخم في الربع الرابع من 2020 من المرجح أن يأتي دون المستوى المستهدف البالغ 6%، مضيفة أن النمو الاقتصادي المصري "من المتوقع أن يتعافى، وإن كان تدريجيًا، مع الإجراءات الهيكلية التي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي".

وارتفعت الحيازات الخارجية في أذون وسندات الخزانة في البلاد إلى 24 مليار دولار في نوفمبر من 10.4 مليار دولار في نهاية مايو، لتتعافى بعد عمليات بيع مرتبطة بالفيروس في الربيع وشجعتها الاتفاقيات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة، قبل القرار، إن السلطات لديها مجال لاستئناف التيسير النقدي في عام 2021، لكن "توقيت وحجم التخفيضات يعتمدان كليًا على التقلبات في الأسواق العالمية".

وتابعت أن معدلات التضخم من المحتمل أن تتأثر بالآثار الأساسية غير المواتية المتعلقة بتطبيع معدلات التضخم الشهرية في عام 2021، لكنها ستظل حول الهدف البالغ 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين حتى الربع الرابع من عام 2022.

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