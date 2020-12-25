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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أفغانستان تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية، و13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة نفسها.

وقالت الوزارة- حسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الجمعة- إنه بذلك تكون الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في أنحاء البلاد قد وصلت إلى 51 ألفا و764 مصابا، في حين ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن إلى 2148 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة تعاف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيضا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى هذه اللحظة إلى 40 ألفا و678 شخصا، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة 8 آلاف و214 حالة معروفة في البلاد.

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