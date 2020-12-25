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منوعات

دراسة: المتعافون من كورونا لن يصابوا أكثر من مرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وجد باحثون أن الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة لكورونا كانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى لمدة تصل إلى أكثر من ستة أشهر، حسب ما نقلته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وأجريت الدراسة الأولى من قبل باحثين بالمعهد الوطني الأميركي للسرطان، وتضمنت أكثر من 3 ملايين شخص خضعوا لاختبارات الأجسام المضادة، ووجد الباحثون أن 0.3% فقط من أولئك الذين كانت لديهم أجسام مضادة للفيروس في بداية الدراسة أصيبوا بالعدوى مرة أخرى.

وقال الدكتور نيد شاربلس، مدير المعهد، إن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة من عدوى طبيعية "معرضون لخطر أقل بكثير للإصابة بالعدوى مرة أخرى، وهو نفس نوع الحماية التي قد يحصلون عليها بعد تلقي لقاح فعال"، مضيفا أنه من النادر الإصابة بالعدوى أكثر من مرة.

وأجريت دراسة أخرى بواسطة باحثين من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، شملت أكثر من 12 ألفا من العاملين الصحيين في مستشفيات بريطانيا.

ووجد الباحثون البريطانيون أنه من بين 1265 شخصًا كان لديهم أجسام مضادة للفيروس في بداية الدراسة، أصيب اثنان فقط بالعدوى مرة أخرى في الأشهر الستة التالية ولم تظهر عليهم أي أعراض.

وهذه النتائج قد تكون مبشرة بشكل خاص بالنسبة للقاحات المطورة ضد كورونا، والتي تحفز الجهاز المناعي على صنع أجسام مضادة للقضاء على الفيروس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.69 ‬مليون أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و731528​.

وتم تسجيل إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، ديسمبر 2019.

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