«الذهب السائل».. سم العقرب بـ 20 ألف دولار

◄تربيتهم ليست بالأمر الجديد

◄البداية 9 آلاف جنيه

من الوهلة الأولى، عندما تطأ قدماك في أحد مزارع العقارب السامة، تشعر برهبة في قلبك، ومن الممكن ألا يكون لديك علم من الأساس أن سم العقرب «كنز سائل»، ويعتبر أغلى سائل في العالم، فالجرام الواحد منه يباع بآلاف الدولارات.مزرعة بها حجرات، لا تتجاوز الحجرة الواحدة 6 أمتار، بها صناديق مرصوصة فوق بعضها، وبها العقارب، وفي حجرة أخرى يوجد أطباء لاستخراج السم من ذيلها باستخدام الكهرباء.ويوجد بمصر 5 مزارع لتربية العقارب، وتشتري شركات الأدوية سم العقارب من الصيادين، شرط وجود شهادة تحليل صادرة من جهة حكومية.تجارة «الذهب السائل» انتشرت في مصر مؤخرًا، والتقى «الدستور» مع مربيين العقارب، والذين اتخذوا تربيتها مصدر ربح لهم.هناك أمور عدة يجب مراعاتها قبل البدء في مشروع تربية العقارب لاستخراج سمها، بهذه الكلمات بدأ أشرف محمد، واحد ممن يربون العقارب، حديثه لـ «الدستور»، وقال إن تربية العقارب ليست بالأمر الجديد، وأن هذه التجارة قائمة في مصر منذ فترة.وأضاف «محمد»: كيفية التعامل وأنواعها وأماكن وجودها، ودرايته بطريقة تجهيز المزرعة والأدوات المستخدمة وغذائها، من أولى الخطوات التي يجب على المربي فعلها، لافتًاإلى أن العمر الطبيعي للعقرب 20 عامًا، ويهلك في المزرعة بعد 6 أشهر، ومن ثم يتم تجفيد العقرب لاستخدامه في الاكسسوارات.أما سمير وجدي، مالك أحد المزارع، قال لـ «الدستور» إن تربية العقارب تحتاج لمكان آمن، ولابد من تجهيز المكان بـ «استاندات»، وأجهزة مخصصة لاستخراج السم والتجفيد.واستكمل: تتغذى العقارب على نوع من الديدان يسمى «ميل وورم» وسعر الكيلو منها 1500 جنيه، ويحتاج المشروع في البداية لـ 1000 عقرب بتكلفة 9 آلاف جنيه، و7 آلاف جنيه تكلفة تفريخ الديدان، مشيرًا إلى أن الشاب يمكن أن يبدأ مشروعه بـ 20 ألف جنيه.وعن دورة حياة العقرب، قال إنها تتراوح بين ٦ أشهر إلى عام، كما أن العقرب ينتج السم بعد أول أسبوع من التربية وبعد شهر من تربيته ينتج 1000 عقرب نحو جرام من السم، وذلك الذي يتم بيعه لمراكز طبية ودوائية متخصصة، كما أضاف أن لابد من معرفة أنواع العقارب جيدًا حتى لا يتم خلط أنواع السموم ببعض.ولفت إلى أن جرام سم العقرب سعره من 7 إلى 12 ألف جنيه، وإذا تم بيعه خارج مصر يصل سعر الجرام إلى 3 آلاف يورو، مما يجعله مشروعا مربحا ولا يحتاج إلى رأسمال كبير.وأشار إلى ضرورة حفظ السم في درجة حرارة 20 تحت الصفر عن طريق وضعه في ثلاجات نيتروجين إذا كانت متوفرة أما إذا كانت غير متوفرة يمكن وضعها في "ديب فريزر".