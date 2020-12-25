اللون الجملي موضة موسم فصل شتاء عام 2021



قدمت دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية عروضها لموسم فصل شتاء عام 2021، وسيطر اللون الجملي على مجموعات الأزياء وتصميمات الفساتين المختلفة التي تعزز أناقة المرأة وتبرز جمالها، اللون الجملي نافس بشكل كبير اللون الأسود في فصل الشتاء، حيث يعتبر من أكثر الألوان التي تحظى باهتمام مصممي الأزياء، وهذا اللون يناسب الإطلالات الشتوية في الليل والنهار.



- الملابس الجلدية:

قدمت دور الأزياء المختلفة اللون الجملي لاطلالة جلدية بامتياز، حيث نسقت الجيبة الجلدية ذات الكسرات مع الجاكيت من الخامة واللون ذاته.

قدمت دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية عروضها لموسم فصل شتاء عام 2021، وسيطر اللون الجملي على مجموعات الأزياء وتصميمات الفساتين المختلفة التي تعزز أناقة المرأة وتبرز جمالها، اللون الجملي نافس بشكل كبير اللون الأسود في فصل الشتاء، حيث يعتبر من أكثر الألوان التي تحظى باهتمام مصممي الأزياء، وهذا اللون يناسب الإطلالات الشتوية في الليل والنهار.قدمت دور الأزياء المختلفة اللون الجملي لاطلالة جلدية بامتياز، حيث نسقت الجيبة الجلدية ذات الكسرات مع الجاكيت من الخامة واللون ذاته.

- الكنزات:

الكنزات ذات اللياقة العالية مع الجاكيت من نفس اللون فوقها موضة عام 2021، ويمكن أن تنسق مع تلك القطعتين بنطلون أو جيبة باللون الاسود.



- الفساتين الطويلة:

تم تقديم فستان طويل منفوخ الكمين عريض اللياقات تميز بقصته الساترة والتي تناسب المحجبات، وايضا فستان طويل مشقوق على الجانب مصمم بخامة ناعمة منسدلة على القامة وفستان بيليسيه يجمع بين الأنوثة والعصرية مزين بكشكاش صغيرة حول اللياقة والأكتاف.





- الفساتين القصيرة:

تم تقديم فستان فستان جرئ مستوحى من قصة البليزر ينتهي طوله عند منتصف الفخذين ومزود بجيوب كبيرة.