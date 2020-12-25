موعد برنامج انت مين على mbc مصر .. ولجنة المحققين

يدير الكثير من المواطنين بمختلف البلدان العربية حاليا محرك البحث العالمي " جوجل" لمعرفة موعد برنامج أنت مين على mbc مصر والذي بدأ عرض أولى حلقاته في 9 ديسمبر الماضي الذي يعد برنامج ترفيهي قائم على تخمين الجمهور شخصية النجم المتنكر المستضاف في الحلقة من خلال حركاته على المسرح .

موعد برنامج أنت مين على mbc

يعرض البرنامج الترفيهي الجديد على شاشة فضائية mbc يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا والذي يستضيف نخبه من النجوم ليس فقط في مجال التمثيل والغناء بل في مختلف المجالات حيث يرتدي الضيف ملابس تنكرية لا تظهر ملامحه من خلال ماسكات تخفي هويته بشكل كامل وتكون مهمة مقدموا البرنامج ( المحققين) معرفة شخصية الضيف من المعلومات والتقاير عنه ويتم مشاركة الجهور في منازلهم عن اسم النجم قبل الكشف عن هويته.

المحققين في برنامج قناة mbc الجديد

ويشارك في لجنة المحققين في البرنامج الترفيهي الجديد الذي يذاع عبر شاشة فضائية ( mbc)، والذي يستضيف جنسيات مختلفة من النجوم في مختلف المجالات، الفنان حسن الرداد والفنان قصي الخولي والفنان مهند الحمدي والفنانة سيرين عبد النور وينحصر دورهم في معرفة النجم المتنكر الذي يتم استضافته في الحلقة من خلال حركاته على المسرح في الاستعرضات.

مواعيد عرض البرنامج في الدول العربية

يرغب الكثير في الجمهور في المنازل في معرفة موعد برنامج انت مين على mbc مصر، والذي يذاع في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسودان والأردن وسوريا ولبنان بينما يتم عرض البرنامج في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت البحرين والسعودية والكويت والعراق حتى يتمكنوا من مشاركة المحققين في معرفة هوية النجوم.





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