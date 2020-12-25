إزالات فورية للتعديات في 3 مراكز بالمنوفية

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم شن حملة إزالات مكبرة بنطاق المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والمعنية، أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بمساحة إجمالية 315 م2 بما يعادل (1 قيراط و20سهم )، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية العجايزة بقويسنا على مساحة 90متر بما يعادل 12 سهم عبارة عن تشوينات طوب أبيض حجري.كما تم إزالة فورية لعدد 2 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية منشاة دملو وكفر الشيخ إبراهيم بقويسنا بمساحة 316 متر، وكذا إزالة حالة بحوض قراقيش جدايل بمساحة 150متر بناحية قويسنا.وتضمنت الحملة إزالة حالة تعدى بناحية دروة بأشمون على مساحة 180م2، فضلا عن إزالة حالة تعدى بناحية البتانون بشبين الكوم بمساحة 45 متر عبارة عن كشك خشب وتشوينات وبوابة حديدية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.هذا وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه جارٍ المتابعة الدورية لرصد أى حالة تعدى بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.