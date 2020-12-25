«سامسونج» مصر تحتفل بتخريج الدفعة 1 ببرنامج الذكاء الاصطناعى

أقامت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر حفلًا بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لبرنامج سامسونج Innovation Campus، وذلك احتفالا بالدفعة الأولى من خريجي برنامج البرمجة والذكاء الاصطناعي وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة مصر. وقد أقيم الحفل حسب قرارات الإجراءات الاحترازية من خلال تواجد عدد محدود من الحضور ومشاركة الضيوف افتراضيًا عبر الإنترنت لضمان صحة وسلامة الجميع.قامت شركة سامسونج بإطلاق برنامج سامسونج Innovation Campus في بداية العام الجاري بهدف تأهيل وتجهيز الشباب لسوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم المهنية ورفع مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية.ويقوم البرنامج على عدد من الدورات التدريبية المكثفة المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي. وقد بدأت المرحلة الأولى في مطلع هذا العام بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) بالقرية الذكية ومع انتشار فيروس كورونا، انطلقت المرحلة الثانية عبر منصة افتراضية لمواكبة الظروف والتصدي للجائحة حتى نجحت سامسونج في تطبيق استراتيجية التعلم الذاتي، وهي خطة سامسونج مصر للانتقال من التعلم النموذجي عبر الإنترنت إلى نشر ثقافة التعلم الذاتي لإعداد جيل متميز يسعى الى التطور المستمر. وقد طبقت الشركة هذا النموذج من خلال تعيين فريق للدورة التدريبية لتصوير وتوثيق المادة العلمية بالفيديو وتحويل Samsung Campus بالكامل إلى مركز رقمي يقوم بإنشاء محتوى فيديو للتعلم الإلكتروني.وبعد إتمام مرحلتي الدورة التدريبية، نجحت سامسونج في تأهيل 120 خريجًا من البرنامج ممن لديهم فهم سلس للغات البرمجة وخبرة عملية لتصميم مشروعات ذكية تدعم التحول الرقمي من خلال تطبيقات وتقنيات حديثة. حيث تم تقييم الخريجين طوال فترة البرنامج التدريبي الذي تضمن 240 ساعة تدريبية، على مدار 12 أسبوعًا، الذي قامت سامسونج خلاله من تغطية كل التكاليف الخاصة بنقل الطلاب أقامتهم وتوفير وجبات غذائية لهم.وعبر أحمد على جعفر، رئيس قطاع التسويق في سامسونج مصر، عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج، "نحرص في سامسونج دائمًا على المساهمة بشكل فعال في المجتمعات التي نعمل بها ونهتم بشكل خاص بإعداد وتمكين الشباب إيمانًا منا بدورهم في تطور وتقدم المجتمع. فمن خلال برنامج سامسونج Innovation Campus، قدمت الشركة للسوق المصرية جيلًا من الشباب قادر على إدارة الأعمال التكنولوجية عن فهم ووعى، مما سيدفع بوتيرة التحول الرقمي ويعظم الأرباح الرقمية لتحقيق النفع العام." كما أعلن جعفر أن برنامج سامسونج Innovation Campus سيشهد تطورات في العام الجديد من جانب التوسع في عدد الطلاب المدربين ومجالات التدريب لتصبح أكثر شمولًا لتغطى جوانب قطاع التكنولوجيا.ومن جانبه صرح الدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر بتقديره للمساعي المجتمعية الحميدة التي تقوم بها شركة سامسونج مصر باعتبارها شركة رائدة، تعمل بقوة لنشر الحلول التكنولوجية لمواكبة الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أهمية مساندة شركات القطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدني لإحداث تأثير إيجابي للمجتمعات.أضاف سعدة، برنامج سامسونج Innovation Campus لا يعمل على تدريب الشباب على البرمجة فقط ولكنه بمثابة برنامج تطوير شامل، فبعد إتمام الدورة يصبح الشاب مؤهلًا مهنيًا، بالإضافة إلى اكتسابه مهارات حياتية.ويعتبر برنامج سامسونج للابتكار جزءًا من استراتيجية سامسونج للمسئولية المجتمعية التي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب المصري من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية لتعزيز قدراتهم الهادفة في بناء مواطن مبدع وقادر على تشكيل مستقبله، وذلك من خلال توفير الكوادر المؤهلة للمجتمع، التي تعمل شركة سامسونج على تدريبها من خلال برنامج سامسونج للابتكار لتحسين كفاءة الخدمات الأساسية لدى الشباب.وجدير بالذكر أن سامسونج قد حصلت على جائزة BT100 لهذا العام لدورها الفعال للمسئولية المجتمعية من خلال برنامج سامسونج Innovation Campus لتطوير البحث العلمي، كما تم اختيار مصر من بين أربع دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث عشرة دولة على مستوى العالم لتطبيق برنامج سامسونج Innovation Campus، مما يؤكد قدرة الشباب المصري الواعد.