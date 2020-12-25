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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الفاو» تختار مصر للمشاركة في الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
دودة الحشد الخريفية
دودة الحشد الخريفية
عبدالناصرمحمد
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اختارت منظمة الأغذية والزراعة، مصر كإحدى الدول النموذجية الثمانية فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا للمشاركة فى تنفيذ مبادرتها التى أطلقتها والخاصة بخطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، والتى ستنفذ على مدى ثلاث سنوات، على أن يتم تعميم نتائج الخطة على عدد من الدول التجريبية فى الإقليم، وطلب المنظمة إعداد خطاب اتفاق لتوقيعه بين مصر والمنظمة.

واقترحت لجنة المبيدات تسمية الدكتور محمد عبد المجيد رئيسا للجنة الوزارية لمواجهة دودة الحشد الخريفية، والمنسق الوطني للمشروع (TCPEGY3706) بين منظمة «الفاو» ومصر لدعمها فى مواجهة دودة الحشد الخريفية، ليكون نقطة الاتصال الوطنية بالوزارة من أجل التواصل الدوري مع أمانة إدارة دودة الحشد الخريفية بمنظمة الفاو ومكتب المنظمة بالقاهرة، واقترحت اللجنة الفريق الوطني المسئول عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الخطة

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية اليوم إنه تم عقد اجتماع للجنة مواجهة دودة الحشد الخريفية المنشأة بالقرار الوزارى رقم 1338 لسنة 2018 موضحا إنه تم استعراض ودراسة إشراك مصر فى خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية بعد إختيار ها كدولة نموذجية للمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة الدولية

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