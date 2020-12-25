بـ«طعنة».. مقتل شخص على يد آخر في صفت بالغربية

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، على يد آخر، طعنًا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة، في قرية صفط تراب، بدائرة مركز المحلة؛ بسبب خلافات بينهما.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة، بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام، باستقبال «كارم.م»، 26 عامًا، مصاب بجروح طعنية في الكلى والقولون، ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين «كارم.م»، وشخص آخر يدعى «شلاطة.م»، عاطل، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بمنطقة أرض الكسبانة بنطاق القرية، على إثرها قام المجنى عليه بإصابة المتهم بجرح في كتفة الأيسر، فأخرج المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه في الكلى.وتمكنت مباحث مركز شرطة للمحلة من القبض على المتهم واقتياده الى ديوان المرك.وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.