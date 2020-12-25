رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ«طعنة».. مقتل شخص على يد آخر في صفت بالغربية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
مقتل شخص
مقتل شخص
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، على يد آخر، طعنًا بسلاح أبيض، خلال مشاجرة، في قرية صفط تراب، بدائرة مركز المحلة؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة، بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام، باستقبال «كارم.م»، 26 عامًا، مصاب بجروح طعنية في الكلى والقولون، ولفظ أنفاسه لحظة وصوله المستشفى.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين «كارم.م»، وشخص آخر يدعى «شلاطة.م»، عاطل، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بمنطقة أرض الكسبانة بنطاق القرية، على إثرها قام المجنى عليه بإصابة المتهم بجرح في كتفة الأيسر، فأخرج المتهم سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجنى عليه في الكلى.

وتمكنت مباحث مركز شرطة للمحلة من القبض على المتهم واقتياده الى ديوان المرك.

وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب