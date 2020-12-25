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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبير ألماني: التطعيم بلقاح «كورونا» لن يكون له تأثير في الوقت الحالي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
التطعيم بلقاح «كورونا
التطعيم بلقاح «كورونا
وكالات
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تبدأ ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد غد الأحد، وبحسب تقديرات طبيب العدوى الألماني، البروفيسور هيلموت فيكنشر، فإن بداية التطعيم "لن تؤثر على الوباء في الوقت الحالي".

وقال مدير معهد طب العدوى في المستشفى الجامعي شليزفيج-هولشتاين ورئيس الجمعية الألمانية لمكافحة الأمراض الفيروسية: "هذا لأن لدينا عددا كبيرا جدا من الأشخاص الذين يتعين تطعيمهم ولن يكون لدينا لقاح كافٍ لفترة طويلة".

وبحسب فيكنشر، يعتمد التطور الإيجابي للجائحة في عام 2021 على ما إذ كان التطعيم الشامل للسكان - سواء كان بنسبة 60 أو 80 في المائة - قد اكتمل قبل شتاء 20222021.

ولا يتوقع فيكنشر أي تخفيف كبير لقيود احتواء كورونا قبل عيد القيامة، موضحا أن التخفيف ربما يقتصر على إعادة فتح بعض القطاعات قبل ذلك الموعد، لكنه لا يتوقع تخفيف القيود في الحياة اليومية إلا عندما يصبح الطقس أكثر دفئا بشكل ملحوظ، معربا لذلك عن تمنياته بأن يبدأ الربيع دافئا وعلى نحو مبكر.

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