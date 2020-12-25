رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سياحة الإسكندرية»: إلغاء احتفالات الكريسماس.. الإشغال لا يتعدى 20٪

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
علي المانسترلي،
علي المانسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
هبه عويضه
طباعة
قال علي المانسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن أزمة فيروس كورونا وما نواجهه خلال تلك الفترة من العملة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير في الإسكندرية وخارجها من جميع المحافظات السياحية.

وأضاف «المانسارلي» لـ« الدستور» أنه طبقًا لتعليمات رئاسة الوزراء، تم إلغاء جميع الحفلات التي كان سوف تقام في الفنادق وبعض المطاعم في الكريسماس، مشيرًا انه يحظر أي تجمعات أو حفلات في اي مكان عام أو خارجي، حيث سوف يقتصر الإحتفالات هذا العام في المنزل تجنبًا لإنتشار الفيروس.

وأوضح رئيس غرفة السياحة، أن نسبة إشغالات الفنادق في تلك الفترة لا تتعدى 20٪، وذلك بسبب عدم تواجد سياحة وافدة، أو سياحة داخلية، حيث تعتمد نسبة الإشغال على المقيمين في الفنادق العاملين في بعض المشاريع بداخل المحافظة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تغلق بعض الفنادق خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك سياحة في العالم كله، فالجميع ينتظر خلال تلك الفترة اللقاح، والذي من خلاله يمكن أن تعود الحياه بشكل طبيعي خلال الأشهر القادمة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لإستقبال أعياد الميلاد المجيد. وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن إلغاء حفل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر لأوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية، نظرًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

تفاصيل إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب