«سياحة الإسكندرية»: إلغاء احتفالات الكريسماس.. الإشغال لا يتعدى 20٪

قال علي المانسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن أزمة فيروس كورونا وما نواجهه خلال تلك الفترة من العملة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثرت على القطاع السياحي بشكل كبير في الإسكندرية وخارجها من جميع المحافظات السياحية.وأضاف «المانسارلي» لـ« الدستور» أنه طبقًا لتعليمات رئاسة الوزراء، تم إلغاء جميع الحفلات التي كان سوف تقام في الفنادق وبعض المطاعم في الكريسماس، مشيرًا انه يحظر أي تجمعات أو حفلات في اي مكان عام أو خارجي، حيث سوف يقتصر الإحتفالات هذا العام في المنزل تجنبًا لإنتشار الفيروس.وأوضح رئيس غرفة السياحة، أن نسبة إشغالات الفنادق في تلك الفترة لا تتعدى 20٪، وذلك بسبب عدم تواجد سياحة وافدة، أو سياحة داخلية، حيث تعتمد نسبة الإشغال على المقيمين في الفنادق العاملين في بعض المشاريع بداخل المحافظة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تغلق بعض الفنادق خلال الفترة القادمة.وأشار إلى أنه لن يكون هناك سياحة في العالم كله، فالجميع ينتظر خلال تلك الفترة اللقاح، والذي من خلاله يمكن أن تعود الحياه بشكل طبيعي خلال الأشهر القادمة.ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لإستقبال أعياد الميلاد المجيد. وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن إلغاء حفل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر لأوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية، نظرًا لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.