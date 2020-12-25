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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدًا لبحث الرد على قرار البرلمان الأوروبي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
تيسير مطر
تيسير مطر
عائشة حسن
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يعقد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماعا غدا السبت، بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بأحزاب التحالف.

ويناقش التحالف في الاجتماع ضرورة مواصلة حملات توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعايش معه خلال الموجة الثانية التى تضرب دول العالم، بالإضافة لمناقشة كيفية الرد على بيان البرلمان الأوروبى الأخير.

من جانبه قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فى بيان له اليوم، إن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب السياسية سيجتمع لمناقشة مجموعة من القضايا التى يطرحها رؤساء أحزاب التحالف المصرى، مؤكدًا أن أبرز قضية سيتم مناقشتها هى دارسة الرد على ما صدر من البرلمان الأوروبى إزاء الحالة الحقوقية بمصر، مؤكدا أن تحركات التحالف ستتسق تماما مع موقف الدولة المصرية، مشيدا بالبيان الذى صدر على البرلمان المصرى فى رده على البرلمان الأوروبى.

وأكد مطر دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين، ومنع انتشار العدوى، وضرورة قيام أحزاب التحالف بحملات للتوعية بين المواطنين فى مختلف المحافظات.

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