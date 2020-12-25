روسيا تبدأ إنتاج صاروخ موجه جديد لمنظومة «ستريلا»

أعلن الناطق باسم شركة "كلاشينكوف" الروسية، عن البدء في إنتاج صاروخ موجه جديد من طراز "9إم 333" لمنظومة "ستريلا – 10 إم".وأوضح، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ سينتج على دفعات لمصلحة وزارة الدفاع الروسية التي كانت قد وقعت اتفاقية الإنتاج الصناعي للصاروخ مع الشركة.وأشار إلى أن اختبارات الصاروخ الجديد الذي يعتمد مبدأ "إرم وإنس" أنجزت بنجاح في ميدان "دونجوز" بمقاطعة أورينبورغ الروسية.وبيّن، أن الصاروخ الجديد مزود برأس موجهة ذاتيًا تعمل في 3 أنظمة، وهى نظام التشويش، نظام الموجات تحت الحمراء، نظام التوجيه الذاتي حسب ظروف الأرض، ما يميزه عن أمثاله الأخرى من الصواريخ.ويخصص الصاروخ لإصابة الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض والدرونات والصواريخ المجنحة في أي طقس كان وكذلك ليلًا ونهارًا.وتستخدم منظومات "ستريلا – 10 إم" لحماية وحدات الجيش المشتبكة مع العدو والمتنقلة إلى مواقع أخرى من الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض ومنخفض جدًا وطائرات الاستطلاع.وتعتبر "ستريلا" في الوقت الراهن من أكثر منظومات الدفاع الجوي شيوعًا في العالم.