مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى يحتفلان بالكريسماس على طريقتهما الخاصة

احتفل النجم مصطفى فهمي، بصحبة زوجته الإعلامية فاتن موسى، بالكريسماس، من خلال تزيين شجرة عيد الميلاد وإضاءتها في منزلهما.وتألق مصطفى فهمى بقميص أسود اللون، وجاكيت أحمر أنيق، ليناسب إطلالته، فيما ارتدت فاتن موسى زوجته شميز أبيض اللون، ونسقت معه بنطالًا جلديًا أسود اللون.والتقط الثنائي عددًا من الصور التذكارية بإطلالات أنيقة، نشرتها فاتن موسى، زوجة النجم مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة عليها: "نتمنى عيد ميلاد مجيد للجميع".ويواصل المشاهير والنجوم احتفالاتهم بالكريسماس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المنزل،احتفالًا بتلك المناسبة طوال اليوم، من خلال إضاءة وتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء الملابس المزينة بأشكال الكريسماس، والتقاط الصور التذكارية بجوارها.