وزير التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة منظومة النظافة الجديدة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار جهود الوزارة لحل مشكلة المخلفات، يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية أولى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها؛ لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.وأوضح «شعراوي»، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن منظومة النظافة الجديدة التى تبلغ تكلفتها حوالي 12 مليار جنيه، ويتم تنفيذها على 4 سنوات؛ تشمل تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة، وإنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء عدد 59 خلية دفن صحى وإغلاق 57 مقلبًا عشوائيًا، إضافة إلى عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تشمل أيضًا عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة النظافة ودعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسط.