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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة العليا فى أمريكا ترد على طعون ترامب بعد تنصيب بايدن

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
المحكمة العليا في
المحكمة العليا في أمريكا
مروة عنبر
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من المقرر أن يتم الرد على الاستئناف الأخير الذي تقدمت به حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمام المحكمة العليا للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية عقب حفلة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير المقبل.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، بأن القضاة حددوا يوم 22 يناير موعدًا نهائيًا لسكرتيرة ولاية بنسلفانيا كاثي بوكفار، والمطالبين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في القضية للرد.

وكانت حملة ترامب قد طالبت المحكمة العليا بإصدار أوامر لمن هم على الجانب الآخر من الدعوى، للرد بحلول يوم الأربعاء، على أن ترد حملة ترامب الخميس، وأن تصدر المحكمة قرارها بحلول يوم 6 يناير، لكن أعلى هيئة قضائية في البلاد لم تستجب.

ويمكن للمحكمة ببساطة أن ترفض الاستماع إلى القضية بحجة أنها لن تكون منطقية أو يستحيل البت فيها، حيث سيكون الكونجرس قد انتهى فعليًا من عد أصوات المجمع الانتخابي والمصادقة على فوز الرئيس المقبل.

كما استشهدت حملة ترامب في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلنت الالتماس، ببيان صادر عن القاضي في المحكمة صامويل أليتو، شكك فيه فيما إذا كان من الدستوري للسلطات القضائية في ولاية بنسلفانيا أن تجري تغييرات على القوانين التي تحكم الانتخابات الرئاسية.

وتأمل حملة ترامب في دفع قضاة المحكمة إلى نقض 3 قرارات للمحكمة العليا في بنسلفانيا، تتعلق بانتخابات نوفمبر، وهي حول التحقق من صحة توقيعات الناخبين، ومنع مراقبة فرز الأصوات، إضافة إلى المتطلبات المحددة لكيفية ملء الناخبين استمارات الاقتراع بالبريد.

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