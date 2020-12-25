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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البنتاجون يناقش سرًا إجراءات في حالة فرض ترامب الأحكام العرفية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية عن أن البنتاجون يناقش سرًا الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب الأحكام العرفية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مجلة "نيوزويك" أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية والوحدات العسكرية المتمركزة بالقرب من واشنطن تنافش خفية عن الرئيس الحالي دونالد ترامب سيناريو ما ستقوم به في حال قرر ترامب فرض الأحكام العرفية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 يناير.

وقالت المصادر في وزارة الدفاع الأمريكية: "إن المناقشات المذكورة تجري في السر عن البيت الأبيض وأنصار ترامب في قيادة القوات المسلحة الأمريكية، ويجري وضع خطط لخطوات مناسبة في حالة تلقي أمر بإرسال قوات نظامية إلى العاصمة، وضمان النظام لوقت التنصيب والفترة الانتقالية".

ولا يستبعد البنتاجون أن يحشد الرئيس الحالي الكثير من مؤيديه لإعاقة انتقال السلطة إلى إدارة بايدن المقبلة.

ويجري التحوط أيضًا من سيناريو غير واقعي عمليا يفترض إمكانية أن يستخدم ترامب القوات للاستيلاء على المعدات الخاصة بمعالجة بطاقات الاقتراع، ومحاولة، بطريقة أو أخرى، الحصول على إعادة النظر في نتائج انتخابات نوفمبر.

وأعربت مصادر "نيوزويك" عن القلق البالغ من أن وزارة الدفاع قد تنجر إلى مثل هذه الأزمة، فيما نقلت عن مصدر من بين الجنرالات المتقاعدين، قوله إن "الرئيس يتمتع حاليًا بصلاحيات طوارئ غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا، وقد يقنعه هذا الظرف، خاصة إذا استمع إلى رأي بعض مؤيديه، بأنه يتمتع بسلطة غير محدودة وفوق القانون".

وأقر الجنرال المتقاعد بأن الرئيس الأمريكي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، له الحق في إعلان الأحكام العرفية في ظروف استثنائية، لكن العسكريين بالتأكيد لن يطيعوا أي أوامر تنتهك القانون.


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