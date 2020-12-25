وزير التنمية المحلية: مخالفة من يقوم بإلقاء المخلفات فى المصارف

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع من يقوم بإلقاء الردم والمخلفات خاصة فى المصارف والترع بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود لرفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية، لما له من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بموجب البروتوكول الموقع بين الوزارتين في مايو 2020، على التنسيق والتعاون بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف في المحافظات وإزالة مخلفات نواتج التطهير، بالإضافة إلى الاستفادة من منافع الرى على هذه الترع والمصارف فى إقامة حوائط مقامة بطريقة فنية معينة لتجميع المخلفات، بها لمنع وصولها الى المجارى المائية ونقلها الى المدافن الصحية ومصانع التدوير.