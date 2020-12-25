«التنمية المحلية»: إزالة 206 آلاف طن مخلفات من الترع فى 11 محافظة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن كمية المخلفات التي تمت إزالتها على المجارى المائية بلغت 206 آلاف طن شهر فى 11 محافظة، موضحًا أنه تم تكليف المحافظات لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف.وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن التقرير الذى تلقاه عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لحل مشكلة المخلفات التي يتم إلقاؤها بالترع أشار إلى أن محافظة الجيزة أزالت (21 ألف طن شهر) والإسكندرية (1٫6 ألف طن شهر) والمنوفية (59 ألف طن شهر) والغربية (5٫1 الف طن شهر) والشرقية (70 ألف طن شهر) وبنى سويف (6٫2 ألف طن شهرى) والمنيا (9٫1 ألف طن شهر) وأسيوط ( 2٫9 ألف طن شهر) وقنا ( 4٫2 ألف طن شهر) والفيوم (624 طن شهر) ومطروح (500 طن شهر).