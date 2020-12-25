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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الروبل الروسي يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
الروبل الروسي
الروبل الروسي
وكالات
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ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أسبوع في تعاملات ضعيفة، اليوم الجمعة، إذ تخطى مستوى 90 مقابل اليورو بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضرائب مقرر تحصيلها بنهاية الشهر تحفز الشركات على تحويل العملات الأجنبية التي تملكها.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 73.65، ليقلص خسائر تكبدها في الأسبوع الفائت، لكنه ما زال يتداول بعيدًا عن مستويات قرب 61 المسجلة في أوائل 2020 قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا روسيا.

ومقابل اليورو، أضاف الروبل 0.2 بالمئة إلى 89.91.

واستعاد الروبل مكاسبه هذا الأسبوع بفضل طلب مرتبط بمدفوعات محلية للضرائب، لكن التهديد بفرض عقوبات جديدة على روسيا يكبح تعافيه.

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