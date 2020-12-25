حملات لتنظيم حركة الأسواق فى كفر شكر بالقليوبية

نفذت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة، حملة شملت أقسام المتابعة والإيرادات والإشغالات والنظافة لمتابعة حركة الأسواق وتنظيم جميع الباعة وعدم خروجهم من الأماكن المخصصة لهم، للقضاء على الإشغالات والتكدس المروري بالطرق والشوارع، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريحات صحفية إنه تم نقل عدد من الأسواق بالوحدات المحلية بعيدًا عن الشوارع، والطرق العامة، والمنازل للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم فى سهولة ويسر، وعدم تعطل مصالحهم وراحتهم وخدمتهم في القضاء على التكدسات المرورية والإشغالات.وأضاف نعمل على تطبيق القانون وتسهيل حركة السير أمام المواطنين وأصحاب السيارات من خلال إلزام البائعين بالأماكن المخصصة، وعدم الخروج عنها داخل السوق العمومية بالمركز والمدينة، ورفع الإشغالات من الطرق والشوارع لعدم إعاقة حركة المرور وسير المواطنين وخصوصًا في شارع جمال عبدالناصر، مضيفًا الى تحصيل إيرادات الدولة والعمل على راحة وخدمة المواطنين.وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات تنظيم الأسواق ورفع الإشغالات بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضًا مستمرة، لراحة وخدمة المواطنين وتسهيل حركة السير والمرور لهم، دون مضايقتهم فى تحركاتهم اليومية بهدف إشاعة الرضا بينهم.