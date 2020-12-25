مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى أمريكا

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أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وتشير التقارير إلى أن السبب وراء تطعيم هذا العدد المنخفض، هو أن العديد من الجرعات التي تم إعطاؤها في الأيام الأخيرة لم يتم جدولتها بعد في الأرقام الواردة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض "كوفيد -19" في جميع أنحاء البلاد يأتي هذا الإنجاز في وقت حرج، إذ سيساعد ذلك التطعيم باللقاح في حماية أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية، وهم مقدمو الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا وهم كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الدائمة".وأضاف "ريدفيلد" أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى جانب وزارة الدفاع والشركاء الاتحاديين الآخرين، يواصلون العمل بشكل وثيق مع إدارات الصحة في الولايات والإدارات المحلية والإقليمية لمكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد، وتوزيع جرعات اللقاح في أسرع وقت ممكن لإنجاز تطعيم الشعب الأمريكي.