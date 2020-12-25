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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

اتحاد العمال: علينا الاستمرار فى الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، جميع عمال مصر بالاستمرار في العمل والإنتاج، مع الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الدولة، من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات، والاستمرار في تعقيم مواقع العمل، وغيرها من إجراءات «الوقاية» من فيروس كورونا.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، أصحاب الأعمال بتفيذ قرارات الدولة المصرية بشأن الوقاية من الفيروس، وذلك بتوفير جميع وسائل الحماية للعمال، مؤكدًا أن تزايد عدد ضحايا كورونا يتطلب المزيد من الاحترازات، وموضحًا أن التنظيم العمالي بكل نقاباته العامة قدم كل أشكال الدعم للعمال من دعم مالي، ومعنوي، وتوعوي لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد العالم أجمع، وأن الاتحاد العام يقف مدافعًا عن العمال وحقوقهم المشروعة، ويتواصل بشكل مستمر مع قواعده في مواقع العمل والإنتاج عن طريق النقابات العامة، واللجان النقابية، والاتحادات المحلية بالمحافظات، ليس فقط للاستماع إلى مطالبهم وتوصيلها إلى صناع القرار، وحثهم على المزيد من الإنتاج لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا، ولكن لتقديم كل أنواع الدعم والتوعية لمواجهة الأوبئة حرصًا على سلامتهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر تضررًا.

وحسب تقارير حديثة، فإنه في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي، التباعد الاجتماعي، المنع من السفر، الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدولة من مدارس وجامعات وشركات ومصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة" انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت مصر، كما طالت جميع دول العالم، حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع، رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى، طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.

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