الصين تعتزم التفاوض مع الاتحاد أوروبى لحماية استثماراتها

حذرت الصين، من أنها تعتزم التفاوض وفق إيقاعها الخاص، على اتفاق مهم بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى استبعادها التوصل إلى توافق قبل نهاية العام.وكانت الحكومة الصينية، قد أحيت الآمال في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، بإعلانها عن أن المفاوضات مع بروكسل، دخلت مرحلتها الأخيرة، بعد 7 أعوام من انطلاقها.وكان الطرفان قد حددا في الأشهر الماضية التوصل إلى الاتفاق قبل نهاية عام 2020.لكن احتمالات التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي، تعرضت لانتقادات في الأيام الأخيرة، ولا سيما من قبل فرنسا والإدارة الأمريكية المقبلة.