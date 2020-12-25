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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة فى اليابان خلال نوفمبر الماضى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة في اليابان بوتيرة حادة خلال نوفمبر الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المستهلكين تراجعها في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بعد تأثر حجم الطلب بالموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، أن مبيعات التجزئة سجلت نموًا بنسبة سنوية تبلغ 0.7 % في نوفمبر الماضي، في وتيرة أبطأ بفارق كبير عن معدل النمو الذي تحقق في أكتوبر وبلغ 6.4 %.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل النمو السنوي لمبيعات التجزئة 1.7%، وجدير بالذكر أن نوفمبر كان ثاني شهر يشهد نموًا في مبيعات التجزئة بعد سبعة أشهر على التوالي من التراجع.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الشئون الداخلية والاتصالات، أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.

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