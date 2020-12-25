كيف ستبدو المملكة بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية؟

◄ توزيع المسؤوليات

◄ تغيير النشيد الوطني

◄ تغيير العملات

◄ لقب جديد لزوجة الأمير تشارلز

◄ الأمير ويليام يحتل منصبا جديدا

◄ كيت ميدلتون تلقب بـ"الأميرة"

مع القواعد الصارمة التى وضعتها الملكة إليزابيث لعائلتها، التى تبدو أكثر تحفظا، يتوقع شعب بريطانيا، حدوث تغييرات فى شكل المملكة المتحدة، فى حالة إذا تركت الملكة إليزابيث العرش البريطاني ورحلت، فكيف ستتغير الحياة على أرضها بعد وفاة الملكة إليزابيث؟ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، خططت الملكة إليزابيث لشكل الحياة التى ستتركها خلفها، قبل أن ترحل عن هذا العالم، فقد عكفت على توزيع المسؤوليات، لابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام، لكونهما الأكبر سننا فى العائلة الملكية البريطانية.وبعد انتهاء الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيتم إقامة حداد مدته 12 يوما، ومنها سيحل أفراد العائلة الملكية فى مناصبهم الجديدة فى المملكة.أول شى سيتم تغييره فى بريطانيا هو النشيد الوطني الذي سيتغير إلى "حفظ الله الملك"، وتستبدل عبارة "جلالته" بدلا من "جلالتها".كما ستتم عمل تصميم جديد للعملات المعدنية والورقية، بعد رحيل الملكة إليزابيث، كما سيمنح الأمير إدوارد، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثاني، لقب جديد فى العائلة الملكية باسم دوق إدنبرة، بعدما يتقلد الأمير تشارلز العرش بعد وفاة الأمير فيليب.ستمنح زوجة الأمير تشارلز، كاميلا، لقبا جديدا وهو "الملكة" ولكن ما يزال اللقب الذي ستحمله كاميلا، أمرا يستدعى التفكير فى العائلة الملكية، وذلك بعدما يتقلد زوجها الأمير تشارلز منصب الملك.بعد رحيل الملكة اليزبيث، وتقدم تشارلز كملك العرش البريطاني، سيتغيير منصب الأمير ويليام أيضا، ويذهب لقب أمير ويلز إليه، حيث سيترك تشارلز ويلز، للأمير ويليام بحكم كونه وريث تشارلز على العرش.بعدما يتم منح الأمير ويليام لقب "أمير ويلز"، فقد تمنح زوجته "كيت" لقب جديد ألا وهو "أميرة ويلز" أيضا إلى جانب لقب دوقة كورنوال، وهذا اللقب ستأخذه كيت ميدلتون بالتبعية، مثلما كانت تدعى ديانا سابقا بـ "أميرة ويلز".