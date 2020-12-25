رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف ستبدو المملكة بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
سارة ساويرس
طباعة
مع القواعد الصارمة التى وضعتها الملكة إليزابيث لعائلتها، التى تبدو أكثر تحفظا، يتوقع شعب بريطانيا، حدوث تغييرات فى شكل المملكة المتحدة، فى حالة إذا تركت الملكة إليزابيث العرش البريطاني ورحلت، فكيف ستتغير الحياة على أرضها بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

◄ توزيع المسؤوليات

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، خططت الملكة إليزابيث لشكل الحياة التى ستتركها خلفها، قبل أن ترحل عن هذا العالم، فقد عكفت على توزيع المسؤوليات، لابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام، لكونهما الأكبر سننا فى العائلة الملكية البريطانية.

وبعد انتهاء الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيتم إقامة حداد مدته 12 يوما، ومنها سيحل أفراد العائلة الملكية فى مناصبهم الجديدة فى المملكة. 

◄ تغيير النشيد الوطني

أول شى سيتم تغييره فى بريطانيا هو النشيد الوطني الذي سيتغير إلى "حفظ الله الملك"، وتستبدل عبارة "جلالته" بدلا من "جلالتها".

◄ تغيير العملات

كما ستتم عمل تصميم جديد للعملات المعدنية والورقية، بعد رحيل الملكة إليزابيث، كما سيمنح الأمير إدوارد، وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثاني، لقب جديد فى العائلة الملكية باسم دوق إدنبرة، بعدما يتقلد الأمير تشارلز العرش بعد وفاة الأمير فيليب.

◄ لقب جديد لزوجة الأمير تشارلز

ستمنح زوجة الأمير تشارلز، كاميلا، لقبا جديدا وهو "الملكة" ولكن ما يزال اللقب الذي ستحمله كاميلا، أمرا يستدعى التفكير فى العائلة الملكية، وذلك بعدما يتقلد زوجها الأمير تشارلز منصب الملك.

◄ الأمير ويليام يحتل منصبا جديدا

بعد رحيل الملكة اليزبيث، وتقدم تشارلز كملك العرش البريطاني، سيتغيير منصب الأمير ويليام أيضا، ويذهب لقب أمير ويلز إليه، حيث سيترك تشارلز ويلز، للأمير ويليام بحكم كونه وريث تشارلز على العرش.

◄ كيت ميدلتون تلقب بـ"الأميرة"

بعدما يتم منح الأمير ويليام لقب "أمير ويلز"، فقد تمنح زوجته "كيت" لقب جديد ألا وهو "أميرة ويلز" أيضا إلى جانب لقب دوقة كورنوال، وهذا اللقب ستأخذه كيت ميدلتون بالتبعية، مثلما كانت تدعى ديانا سابقا بـ "أميرة ويلز".

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

حريق كبير بكاليفورنيا يسبب إجلاء عسكريين وآلاف المدنيين (فيديو)

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

5 أسباب تسبب العقم لدى النساء

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب