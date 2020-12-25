تايلاند تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في تايلاند، إنه تم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، من بينها 9 حالات جاءت من الخارج.وذكرت الوزارة في بيان أن نحو نصف الحالات المصابة، مرتبطة بتفش اكتشف في مطلع الأسبوع في مركز للمأكولات البحرية بالقرب من العاصمة بانكوك، ولم تذكر الوزارة أماكن رصد بقية الحالات.وارتبط ما يربو على 1400 إصابة بالفيروس بالتفشي في مركز المأكولات البحرية، منذ الأسبوع الماضي ومعظم الحالات لعمال من ميانمار.