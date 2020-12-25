انخفاض جديد لليرة التركية بسبب تفشى كورنا

انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لموقع أحوال التركي، حيث بلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23 بالمئة منذ بداية العام.وكان استطلاع رأي أجرته رويترز خلص إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15 %.وكان آخر تراجع لليرة منذ ثلاثة أيام حيث تراجعت واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى جانب عملات أخرى في أسواق ناشئة مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء فيروس كورونا.وكان البنك المركزي التركي قد اعلن في وقت سابق إنه سيبقي السياسة النقدية متشددة العام المقبل، وسيحجم عن شراء الليرة في أسواق العملات حيث يسعى إلى إعادة بناء ثقة المستثمرين.