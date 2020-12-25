بسبب أغنية.. تركيا تتهم مجندًا بتسريب معلومات سرية (فيديو)









قالت جريدة زمان التركية، أن السلطات التركية فتحت تحقيقا ضد جندي بالجيش قام بالغناء باللغة الكردية خلال خدمته العسكرية، وانتشر له مقطع فيديو على تويتر وهو يقوم بالغناء.وكان الشاب "إف.بي"، خلال أدائه الخدمة العسكرية في محافظة أضنة التركية، قام بغناء أغنية للمطرب الكردي محمود بارزاني، والتي حققت مشاهدات عالية جدا، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.ولكن هذا الفيديو تسبب في فتح تحقيق مع الجندي الذي يسكن في بلدة سيلوبي" بولاية شيرناق التركية ذات الأغلبية الكردية.ووجهت السلطات التركية للشاب "إف.بي" تهمة هي تسريب معلومات سرية إلى الخارج.وقالت الجريدة على لسان مراقبون إن السبب الفعلي للتحقيق مع الجندي هو الغناء بالكردية، إذ تضع الحكومة قيودا على استخدام اللغة الكردية.