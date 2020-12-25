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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ثلاث دول فى أمريكا اللاتينية تبدأ تطعيم مواطنيها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصبحت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا أول دول في أمريكا اللاتينية تبدأ في تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، ففي المكسيك، تم بث بداية حملة التطعيم على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز.

وذكرت صحيفة "إل يونيفيرسال" المكسيكية أن ماريا إرين راميراز، كبيرة الممرضات في وحدة العناية المركزة في مستشفى روبن لينيرو في مكسيكو سيتي، كانت أول امرأة مكسيكية تتلقى التطعيم.

وقالت راميراز، 59 عاما، وهي احدى العاملات بمجال الصحة في الخطوط الأمامية في علاج مرضى كوفيد19- والتي تطوعت للحصول على التطعيم: "هذه افضل هدية يمكن أن أحصل عليها في عام 2020". "بالطبع نحن خائفون، لكن علينا الاستمرار... وأريد البقاء في خط المواجهة ".

وبعد وقت قصير من تطعيم راميريز، أصبحت زوليما ريكيلمي أول من حصل على التطعيم في تشيلي. ونقلت صحيفة "لا تيرسيرا" عن ريكيلمي، التي تعمل في مستشفى ميتروبوليتانو بالعاصكة سانتياجو، قولها "دعوا كل الناس يحصلون على التطعيم، وامضوا قدما في التطعيم".

وفي كوستاريكا، كانت إليزابيث كاستيلو البالغة من العمر 91 عامًا، والتي تعيش في دار للمسنين في تريس ريوس في مقاطعة كارتاجو، أول من تلقى التطعيم.

وتستخدم الدول الثلاث اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك. ووصلت الشحنة الأولى إلى المكسيك يوم الأربعاء قادمة من بلجيكا.

وطُلب من المكسيكيين مؤخرا البقاء في منازلهم لتجنب احتفالات عيد الميلاد، لكن الرئيس المكسيكي رفض تطبيق القيود.

وشهدت المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 130 مليون نسمة، تسجيل ما لا يقل عن 120 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، مما يجعلها رابع أعلى عدد وفيات في العالم.

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