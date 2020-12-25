رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا بأنها تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تثير انتقادات بعض المشرعين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عملية البيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" دقيقة التوجيه، والتي بموجب الاتفاق سيتم إنتاجها في السعودية.

موضوعات متعلقة

من هي نيكول سعفان الذي أثارت غضب أصالة من طارق العريان

حريق كبير بكاليفورنيا يسبب إجلاء عسكريين وآلاف المدنيين (فيديو)

السيطرة على حريق نقابة المهندسين بكورنيش النيل

لا خسائر.. تفاصيل انفجار خط الغاز في غرب العريش

الصور

image description

تحرير 462 محضرا و427 إزالة فورية لمخالفات بدمياط

image description

توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2000 مواطن بدمياط

image description

وكيل «تعليم دمياط» يتابع مسابقة التقييم الكشفي

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

الأكثر قراءة

مشاهد اللحظات الأخيرة.. والدة «شادي» تبكي: «خلوني أشوفه قبل الدفن»

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي الدولي

أنباء عن انضمام «أوباما» للأهلي.. والزمالك يرد ببيان حاسم

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

دراسة: توقعات بارتفاع عدد الوفيات مع سلالة كورونا الجديدة

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 25-12-2020

بيع مزرعة لمايكل جاكسون بثمن أقل بكثير من قيمتها المعروضة سابقا

عداوة بين مقاتلين تؤدى إلى شجار جماعى ومعركة طاحنة على الحلبة (فيديو)

أيام زمان

«حب وخلافات ووفاة».. حكايات رفقاء تجربة محمد منير

حققت أحلامي المسرحية وتعثرت في السينما التجارية.. اعترافات محمد صبحي

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

2020 عام العزلة المثمرة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر «الشعب ومسرحيات من تراث المسرح الإنجليزي»

الكتب الفكرية الأبرز لعام 2020 «الستينيات» و«الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين»

محب جميل يكشف وقائع الليلة الأخيرة فى حياة عبد المطلب