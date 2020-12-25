إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عملية البيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" دقيقة التوجيه، والتي بموجب الاتفاق سيتم إنتاجها في السعودية.

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا بأنها تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه إلى السعودية.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تثير انتقادات بعض المشرعين.