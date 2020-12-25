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محافظات

منظار لأمراض الجهاز الهضمى بمستشفى بنى سويف التخصصى

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:51 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الجمعة، إنه في ضوء خطة تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى وفي إطار رفع كفاءة الأجهزة الطبية تم توريد منظار الجهاز الهضمي العلوي ماركة بنتكس( EG2990k-EPki5000) لقسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، وتم تركيبه وتشغيله بمعرفة مهندسي الشركة الموردة وتدريب أطباء القسم على عمل الجهاز والذي يعتبر إضافة كبيرة وتطوير للعمل بالقسم، وبأن المنظار هو الأحدث في محافظة بني سويف.

وأكد الدكتور جابر صالح، مدير مركز الكبد بالمستشفى أن المنظار يعمل بخاصية الدقة الواضحة للصورة (H HD) كما توجد خاصية الألوان بدرجات متعددة (chromo endoscopy) وبذلك يساعد على تقديم الخدمات الطبية الآتية للمرضى المترددين على القسم.

يذكر أن الجهاز يعمل على تشخيص جميع أمراض الجهاز الهضمي العلوي بدقة شديدة وخاصة مرضى الأورام في مراحل مبكرة، وحقن وربط دوالي المرئ والمعدة، وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر، واستخراج الأجسام الغريبه من المرئ والمعدة، واستئصال وعلاج الزوائد اللحمية وبعض الاورام(في المرحلة المقبلة)، والمساعدة في عملية توسيع ضيق المرئ في الأطفال والكبار.

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