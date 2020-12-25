وركبت الرنج روفر.. أغنية جديدة لبيكا وعمرو كمال

بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وشن كل واحد الإتهامات للأخر والإعلان عن عدم التعاون مجددًا بينهم وذلك من خلال بث مباشر لكلاهما على منصات السوشيال ميديا.علمت الدستور أن هناك أغنية جديدة تجمع بين عمر كمال وحمو بيكا سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة إسمها «وركبت الرنج روفر» وسيتم طرحها على القناة الخاص بحمو بيكا على موقع اليوتيوب بعد إتفاق مسبق بينهما بعد أن ملك عمر كمال حقوق أغنيتهما الأخيرة «انتي معلمة».وكشف مصدر قريب من حمو بيكا: أن بيكا من طلب من عمر كمال على تقديم هذه الأغنية بإسم ركبت الرنج روفر أسوة بأغنية عمرو كمال «لغبطيطا» والتى عرفت بـ«ركبت الإكس 6 ».يذكر أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر قد تنازل منذ أيام عن الدعوة القضائية التى أقامها ضد حمو بيكا بتهمة السب والقذف والتى حكمت لصالحه بحسب حمو بيكا ثلاث سنوات بعد إعتذار بيكا له عن طريق وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.