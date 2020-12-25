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الجمعة 25 ديسمبر 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 ديسمبر 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:38 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: انفراجات في بعض المجالات تمتد آثارها الإيجابية لتطال محيطك المهني مع توافر مبلغ مالى كبير.
عاطفيًا: يوم رومانسي يعدك بأجواء عاطفية حتى آخر السنة، وبالفرص الجديدة وتحقيق رغبات.
صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك ومارس الرياضة.

الثور
مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، فالفترة المقبلة قد تشهد عدم استقرار.
عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلص للشريك.
صحيًا: حان الوقت لاتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.

الجوزاء
مهنيًا: تخف الحركة وتتراجع الحظوظ قليلًا، وقد تطرأ مشكلة ما في العمل تجعلك مضطر إلى صرف بعض الأموال بصورة مفاجئة.
عاطفيًا: يوم جيد مع الشريك يشعركم بالسعادة والاطمئنان في اجواء رومانسية.
صحيًا: حافظ على برودة أعصابك، وحاول ان تاخذ اجازة لاخر العام.

السرطان
مهنيًا: تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحاول الدخول في مشاريع جديدة.
عاطفيًا: تعيش يوم جيد ويشير اليوم إلى بداية علاقة عاطفية أو بداية مرحلة جديدة.
صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، خاصة حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

الأسد
مهنيًا: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.
عاطفيًا: تعيش أوقات سعيدة بأخر أيام من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة من الشريك.
صحيًا: حافظ على صحة قلبك فهو قد لا يتحمل المتاعب.

العذراء
مهنيًا: قد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار تجعلك تترقى في العمل.
عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورطه في بعض المشكلات، حاول الوقوف بجانبه.
صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.

الميزان
مهنيًا: أنت مقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة كبيرة في العمل.
عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.
صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الامور.

العقرب
مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.
صحيًا: حاول تتمالك الأعصاب وتكون هادئ ومتماسك.

القوس
مهنيًا: تأثيرات إيجابية على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية وقد تبلغ هدفك قريبًا.
عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.
صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة للمحافظة علي صحتك.

الجدي
مهنيًا: تتمتع بنشاط كبير مما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.
عاطفيًا: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.
صحيًا: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.

الدلو
مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي كبير وكن على علاقة طيبة بزمالائك.
عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر.

الحوت
مهنيًا: هناك تطورات سعيدة وإيجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية أو تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وقد تتحقق لك أمنية كبيرة في العمل.
عاطفيًا: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة.
صحيًا: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.

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