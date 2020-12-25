حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 25 ديسمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: انفراجات في بعض المجالات تمتد آثارها الإيجابية لتطال محيطك المهني مع توافر مبلغ مالى كبير.عاطفيًا: يوم رومانسي يعدك بأجواء عاطفية حتى آخر السنة، وبالفرص الجديدة وتحقيق رغبات.صحيًا: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك ومارس الرياضة.مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، فالفترة المقبلة قد تشهد عدم استقرار.عاطفيًا: احذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلص للشريك.صحيًا: حان الوقت لاتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان.مهنيًا: تخف الحركة وتتراجع الحظوظ قليلًا، وقد تطرأ مشكلة ما في العمل تجعلك مضطر إلى صرف بعض الأموال بصورة مفاجئة.عاطفيًا: يوم جيد مع الشريك يشعركم بالسعادة والاطمئنان في اجواء رومانسية.صحيًا: حافظ على برودة أعصابك، وحاول ان تاخذ اجازة لاخر العام.مهنيًا: تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحاول الدخول في مشاريع جديدة.عاطفيًا: تعيش يوم جيد ويشير اليوم إلى بداية علاقة عاطفية أو بداية مرحلة جديدة.صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، خاصة حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.مهنيًا: لا تتراجع أمام بعض العقبات الصغيرة التي يضعها الخصوم في وجهك، واجههم وتغلب على نياتهم السيئة.عاطفيًا: تعيش أوقات سعيدة بأخر أيام من السنة مليئة بالحب والآمال والأحلام، وتتلقى مفاجآت غير متوقعة من الشريك.صحيًا: حافظ على صحة قلبك فهو قد لا يتحمل المتاعب.مهنيًا: قد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار تجعلك تترقى في العمل.عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورطه في بعض المشكلات، حاول الوقوف بجانبه.صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.مهنيًا: أنت مقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة كبيرة في العمل.عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الامور.مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.صحيًا: حاول تتمالك الأعصاب وتكون هادئ ومتماسك.مهنيًا: تأثيرات إيجابية على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية وقد تبلغ هدفك قريبًا.عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة للمحافظة علي صحتك.مهنيًا: تتمتع بنشاط كبير مما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان.عاطفيًا: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة.صحيًا: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه.مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي كبير وكن على علاقة طيبة بزمالائك.عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين.صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر.مهنيًا: هناك تطورات سعيدة وإيجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية أو تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وقد تتحقق لك أمنية كبيرة في العمل.عاطفيًا: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة.صحيًا: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.