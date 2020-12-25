حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحوت ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: هناك تطورات سعيدة وإيجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية أو تشارك في ورشة عمل أو مؤتمر ما، وقد تتحقق لك أمنية كبيرة في العمل.عاطفيًا: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة.صحيًا: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.