حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، التوقعات الفلكية لبرج القوس ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: تأثيرات إيجابية على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية وقد تبلغ هدفك قريبًا.عاطفيًا: العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغرضون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة.صحيًا: كن من أصحاب الأجسام الرشيقة للمحافظة على صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.