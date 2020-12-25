حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 25 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج العقرب ليوم الجمعة على النحو التالي:مهنيًا: تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء، وتسود الأجواء العدائية والمتوترة، وتكثر الانتقادات والكلام الجارح.عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك.صحيًا: حاول تتمالك الأعصاب وتكون هادئ ومتماسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.